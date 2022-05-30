Kadın Futbol Şenliği finali Lefkoşa'da yapıldı

Futbol Federasyonu Gazimağusa ve Girne’nin ardından Lefkoşa’daki organizasyonu da tamamlayarak lig için çalışmalara başladı



EZİÇ: “DİLERİM LİG MAÇLARINI TRİBÜNLERDEN TAKİP ETME ŞANSI BULURUZ”

Eziç’in sponsorluğunda çok renkli geçen etkinlik ile ilgili görüşlerini aktaran Eziç Direktörü Sıla Eziç, böylesi anlamlı bir şenliğe sponsor oldukları için gururlu olduklarını belirtti. Kadınların sporun içerisinde olması gerektiğine inandığını kaydeden Eziç, “Biz de Lefkoşa’daki şenlikte çok keyif aldık. Kızlarımızı orada görmek, onların mutluluğuna ortak olmak güzeldi. Kadınlar Ligi için de KTFF’nin yanında olmayı sürdüreceğiz ve üzerimize düşen birşeyler varsa yapmaya hazırız.”dedi. Futbolu çok sevdiğini her fırsatta dile getiren Eziç, “Kadınlarımızın da bu güzel sporun içerisinde olması gerektiğine inanıyorum. Pandemi ve farklı sebeplerle lig 2 sezondur maalesef oynatılamadı. Ancak özveriyle çalışan bir ekip var. Takımlardaki o heyecanı ben de hissettim. Bence lig çalışmaları öncesi güzel bir başlangıç oldu. Dilerim kadınlarımız lig maçlarına da çıkar ve onları tribünlerden takip etme şansı yakalarız.” dedi.

KANAN: “BRANŞLAŞMA ADINA KADIN FUTBOLU GÜZEL BİR SEÇENEK”

KTFF Kadın Futbolu Sorumlusu Simay Kanan ise şenliklerin sonuncusunu Lefkoşa’da yaptıklarını ve yine çok güzel bir organizasyon olduğunu belirtti. Sponsorların ve kulüplerin bu konudaki desteğinin çok önemli olduğuna vurgu yapan Kanan, “Artık hedefimiz ligi rayına oturtup başlatmak ve düzenli bir lig organizasyonu yapmaktır. Şenlikle güzel bir başlangıç oldu, bu başlangıcın değerli olması için kulüplerin rolü çok önemliydi ve kulüpler üzerine düşen görevi fazlasıyla yaptı. Kulüpler istekli olduktan sonra inanın bizim için gerisi çok kolaydır.”dedi. Şenliklerde yanlarında olan herkese teşekkür eden Kanan, kadınların spor içerisinde, futbol içerisinde yer alması için canla başla çalıştıklarını ve bunu başardıklarında, önemli onanın bunun devamlılığını sağlamak olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kadın Futbolu Şenliği’nin Lefkoşa ayağı tamamlandı. KTFF; Gazimağusa ve Girne’nin ardından Lefkoşa’daki organizasyonu da tamamlayarak lig için çalışmalara başladı. Son şenlik olma özelliği taşıyan Lefkoşa’daki organizasyon Lefkoşa Küçük Kaymaklı Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda gerçekleşti. Mağusa Spor Akademisi, Küçük Kaymaklı, ChinaBazaar Gençlik Gücü, Binatlı, Hamitköy ve Vadili takımlarının katıldığı şenliğe çok sayıda futbolsever de katıldı.Eziç’in sponsorluğunda çok renkli geçen etkinlik ile ilgili görüşlerini aktaran Eziç Direktörü Sıla Eziç, böylesi anlamlı bir şenliğe sponsor oldukları için gururlu olduklarını belirtti. Kadınların sporun içerisinde olması gerektiğine inandığını kaydeden Eziç, “Biz de Lefkoşa’daki şenlikte çok keyif aldık. Kızlarımızı orada görmek, onların mutluluğuna ortak olmak güzeldi. Kadınlar Ligi için de KTFF’nin yanında olmayı sürdüreceğiz ve üzerimize düşen birşeyler varsa yapmaya hazırız.”dedi. Futbolu çok sevdiğini her fırsatta dile getiren Eziç, “Kadınlarımızın da bu güzel sporun içerisinde olması gerektiğine inanıyorum. Pandemi ve farklı sebeplerle lig 2 sezondur maalesef oynatılamadı. Ancak özveriyle çalışan bir ekip var. Takımlardaki o heyecanı ben de hissettim. Bence lig çalışmaları öncesi güzel bir başlangıç oldu. Dilerim kadınlarımız lig maçlarına da çıkar ve onları tribünlerden takip etme şansı yakalarız.” dedi.KTFF Kadın Futbolu Sorumlusu Simay Kanan ise şenliklerin sonuncusunu Lefkoşa’da yaptıklarını ve yine çok güzel bir organizasyon olduğunu belirtti. Sponsorların ve kulüplerin bu konudaki desteğinin çok önemli olduğuna vurgu yapan Kanan, “Artık hedefimiz ligi rayına oturtup başlatmak ve düzenli bir lig organizasyonu yapmaktır. Şenlikle güzel bir başlangıç oldu, bu başlangıcın değerli olması için kulüplerin rolü çok önemliydi ve kulüpler üzerine düşen görevi fazlasıyla yaptı. Kulüpler istekli olduktan sonra inanın bizim için gerisi çok kolaydır.”dedi. Şenliklerde yanlarında olan herkese teşekkür eden Kanan, kadınların spor içerisinde, futbol içerisinde yer alması için canla başla çalıştıklarını ve bunu başardıklarında, önemli onanın bunun devamlılığını sağlamak olduğunu kaydetti. Kanan tüm kulüpleri kadın futbolculara sahip çıkmaya ve liglere katılmaya da davet ederek, branşlaşma anlamında kulüpler için kadın futbolunun güzel bir seçenek olduğunun altını çizdi