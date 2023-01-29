Kadıköy'de Valencia şov

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı, golcü oyuncusu Enner Valencia'nın 4 gol attığı maçta 5-1 mağlup etti

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 5-1 yenerek, zirve takibini sürdürdü.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya durgun başlayan Fenerbahçe, 24. dakikada Mamadou Fall'un golüne engel olamadı ve 1-0 mağlup duruma düştü. Golün ardından rakip kalede baskısını artıran sarı-lacivertliler, 37 ve 39. dakikalarda Ekvadorlu oyuncusu Enner Valencia'nın golleriyle soyunma odasına 2-1 üstün gitti.

İkinci yarıya kaldığı yerden başlayan Fenerbahçe, yine Enner Valencia'nın 52. dakikadaki golüyle farkı 2'ye çıkardı. Ataklarını sıklaştıran sarı-lacivertliler, 69. dakikada yine Valencia ile dördüncü golü buldu. Kalan bölümde bazı pozisyonları değerlendiremeyen sarı-lacivertliler, 90+2. dakikada Michy Batshuayi'nin golüyle skoru 5-1'e getirdi ve sahadan bu skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla ligde puanını 44'e yükselten Fenerbahçe, zirve takibini kayıpsız sürdürdü.

VALENCİA, LİGDE 19. GOLÜNE ULAŞTI

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia, gollerini sürdürdü.

Kasımpaşa karşısında takımı adına biri penaltıdan dört gol üreten tecrübeli oyuncu, ligde 19. golüne ulaştı.

Bu sezon kupada 1, Avrupa'da ise 2 golü bulunan 33 yaşındaki santrfor, toplamda ise 22 gol atmayı başardı.

Öte yandan golcü oyuncu, kulüp kariyerinde ilk kez bir maçta 4 gol attı.

Valencia, yerini 83. dakikada Luan Peres'e bırakırken, tribünler uzun süre golcü ismi alkışladı.

