Kaan Ayhan Galatasaray'da

Galatasaray, Kaan Ayhan'ın transferi konusunda 400.000 € transfer ücreti ile kulübü Sassuolo ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
VAN AANHOLT PSV YOLUNDA
Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen PatrickvanAanholt PSV ile anlaşma sağladı. Kulüplerin anlaşması durumunda Hollandalı futbolcu ile yollar ayrılacak.
Galatasaray'ın geçen sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı PatrickvanAanholt bu sezon Süper Lig'de 10 maçta forma giydi 2 asist yapma başarısı göstermişti.
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