İlk yarı finalistler Mağusa ve Alsancak karmaları

Deprem Şehitleri Turnuvası’nın ilk gününde Mağusa Karması, Güzelyurt-Lefke Karması’nı 2-1 ve Alsancak Karması da Lefkoşa Karması karşısında 3-0 kazanarak yarı finale yükseldiler

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği öncülüğünde Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, Futbol Kulüpler Birliği, Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği, Futbolcular Derneği ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu iş birliğinde organize edilen “Deprem Şehitleri Turnuvası”nın ilk maçları Cumartesi günü Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynandı.

Günün ilk maçında Alsancak Karması, karşılaştığı Başkent Karması'nı Cemal Yaşınses, Bill Osman Beyza ve Selçuk Soyer'in golleriyle 3-0 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı.

Bu sonuçla birlikte Başkent Karması turnuvaya veda etti.

Deprem Şehitleri Turnuvasında günün ikinci maçında Mağusa Karması ile Güzelyurt/Lefke Karması karşılaştı.

Mücadeleyi Mağusa Karması 2-1 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Mağusa Karması'na yarı final vizesini getiren golleri Mehmet Altın kaydederken, Güzelyurt/Lefke Karması'nın tek golü Cevdet Alıcı'dan geldi.

Organizasyonda yarı finaller 1 Haziran, final karşılaşması ise 6 Haziran’da oynanacak.



