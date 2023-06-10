İktisatbank BTM 2.Liginde 1.Hafta programı  ve günün sonuçları:

1.GRUP
Yedidalga Aksu SK – Gaziveren:0 - 1
11 Haziran 2023, Pazar
17.30 Doğancı Emek Stadı’nda Doğancı SK – Süleymanlar Autos Yeşilyurt SD (Mustafa Torun)
2.GRUP
DÜN
Serhatköy SK – Akçay SK: 1 – 5
11 Haziran 2023, Pazar
17.30 Zümrütköy Stadı’nda Zümrütköy SK – Gayretköy GSK (Halil Atlar)
3.GRUP
Kalkanlı SK – Çamlıbel: 1 - 3
11 Haziran 2023, Pazar
17.30 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Sadrazam Kayalar SK – Tepebaşı SK (Olgun Canik)
4.GRUP
11 Haziran 2023, Pazar
17.30 Güzelyurt BÜY Alpay Volkan Sahası’nda Şirinevler SK – AtollKozanköy SK (Rıdvan Çetinkaya)
5.GRUP
Ağırdağ Boğaz TSK – Doğukent: 9 – 1
Doğruyol Pınarbaşı – Haspolat: 2 - 2
6.GRUP
Yeniceköy ZSK – Aslanköy: 0 - 2
11 Haziran 2023, Pazar
17.30 Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Taşkent TSK – Alayköy SKKD (Arif Malek)
7.GRUP
Dilekkaya ASK – Gaziköy: 1 – 3
11 Haziran 2023, Pazar
17.30 Cihangir Stadı’nda Kırıkkale TSK – Pergama SD (Berk Bağrıkara)
8.GRUP
10 Haziran 2023, Cumartesi
Tatlısu Seracılar SK – Alaniçi: 0 - 0
Bahçeli SK – Serdarlı GB: 1 - 2
9.GRUP
Yenişehir SK – SB Ticaret Güvercinlik: 0 - 5
11 Haziran 2023, Pazar
17.30 Dörtyol AdemNural Stadı’nda Korkuteli GD – Çayönü SK (Cenk Aras Özfuttu)
10.GRUP
Royal Sun Ötüken – Mutluyaka: 1 – 1
Tuzlaspor – Boğaziçi SK: 1 - 1
11.GRUP
Sun RepublicYarköy PGSK – Ergazi : 2 – 0
11 Haziran 2023, Pazar
17.30 İskele Cumhuriyet Stadı’nda Civisil SK – Bafra SK (Mehmet V.Çelik)
12.GRUP
Halil FalyalıKumyalı SK – Yedikonuk: 2 – 2
11 Haziran 2023, Pazar
17.30 Yenierenköy 8 Ağustos Stadı’nda Sipahi TSK – Dipkarpaz TSK (İbrahim Katmer)
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