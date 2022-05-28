İktisatbank BTM 2. Lig'de heyecan başladı

İktisatbank BTM 2. Lig'de heyecan bugün oynanan ilk hafta maçlarıyla başladı.
Bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
BUGÜN
1.GRUP
Yedidalga Aksu-Poy Rent A Car Yeşilyurt : 3 – 1
2.GRUP
Akdeniz-Yeşiltepe Ilgaz: 0 – 4
Yeşil Harnıp Kozanköy-Mevlevi: 2 – 2
3.GRUP
Ağırdağ Boğaz-Pınarbaşı: 0 – 0
Serhatköy-Şirinevler: 1 – 1
4.GRUP
Kırıkkale-Aslanköy : 1 – 2
5.GRUP
Güvercinlik-Çayönü: 0 – 3
Tuzla-Yenişehir: 0 – 0
6.GRUP
Mutluyaka-Ötüken: 2 – 5
7.GRUP
Yarköy-Ergazi: 2 – 2
Bafra-Ardahan: 3 – 1
29 MAYIS 2022, PAZAR
1.GRUP
17.30 Akçay Rauf Raif Denktaş Stadı’nda Akçay-Gayretköy (Fatih Bardakçıoğlu)
17.30 Gaziveren Semih Türköz Stadı’nda Gaziveren-Zümrütköy (Şahin Coşkun)
2.GRUP
17.30 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Çamlıbel-Kalkanlı (Arif Malek)
3.GRUP
17.30 Esentepe Erdal Barut Stadı’nda Bahçeli-Alayköy (Ferhat Tuna)
4.GRUP
17.30 Cihangir Stadı’nda Yeniceköy-Pergama (Yusuf Atlar)
5.GRUP
17.30 Paşaköy 100. Yıl Stadı’nda Pile-Korkuteli (Necmi Bulut)
6.GRUP
17.30 Geçitkale Stadı’nda Autorite Civisil-Alaniçi (Ali Eren Orçan)
17.30 Tatlısu Rauf Raif Denktaş Stadı’nda Tatlısu Seracılar-SFC Boğaziçi (Burak Mandıralı)
7.GRUP
17.30 Dipkarpaz Stadı’nda Dipkarpaz-Kaplıca Karadeniz 61 (İsmail Egeli)
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