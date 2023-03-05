İktisatbank BTM 1. Lig’de 11. Hafta sonuçları ve puan durumları

Pile-Dem’s Cons. Çanakkale: 1 – 5
German Gold Akova Vuda-Kaplıca Karadeniz 61: 3 – 3
Geçitkale-Mehmetçik: 3 – 2
Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor-Türkmenköy: 0 – 3
BTM 1.LİG BEYAZ GRUP
Seren S. Dikmen Gücü-Tatlısu: 1 – 1
Mevlevi-Karaoğlanoğlu: 1 – 1
Ozanköy-Bostancı Bağcıl: 2 – 1
Ortaköy-Denizli : 0 – 1
M. Demirhan-G. S. Düzova 6 – 1
Foto: BTM
İktisatbank BTM 1.Lig Kırmızı Grup Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Dem's Cons. Çanakkale TSK
|11
|9
|2
|0
|30
|6
|24
|29
|2.
|Kaplıca Karadeniz 61 SK
|11
|5
|5
|1
|26
|17
|9
|20
|3.
|Türkmenköy ASK
|11
|6
|2
|3
|18
|9
|9
|20
|4.
|Vadili TÇBSK
|11
|5
|4
|2
|19
|14
|5
|19
|5.
|Geçitkale GSK
|11
|4
|3
|4
|21
|19
|2
|15
|6.
|Mehmetçik TÇBSK
|11
|4
|3
|4
|17
|22
|-5
|15
|7.
|Pile TSK
|11
|4
|1
|6
|18
|23
|-5
|13
|8.
|German Gold Akova Vuda
|11
|3
|3
|5
|19
|19
|0
|11
|9.
|Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor
|11
|2
|3
|6
|14
|20
|-6
|9
İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz Grup Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Ozanköy SK
|11
|8
|2
|1
|32
|11
|21
|26
|2.
|Miracle Demirhan SK
|11
|7
|2
|2
|37
|16
|21
|23
|3.
|Denizli SK
|11
|6
|3
|2
|24
|14
|10
|21
|4.
|Bostancı Bağcıl SK
|11
|6
|2
|3
|25
|8
|17
|20
|5.
|Seren Süt Dikmen Gücü
|11
|4
|3
|4
|21
|19
|2
|15
|6.
|Ortaköy SK
|11
|4
|2
|5
|15
|21
|-6
|14
|7.
|Gülgün Süt Düzova GSK
|11
|4
|1
|6
|16
|27
|-11
|13
|8.
|Karaoğlanoğlu SK
|11
|2
|6
|3
|15
|24
|-9
|12
|9.
|Mevlevi SK
|11
|1
|3
|7
|7
|28
|-21
|6
|10.
|Tatlısu HOBSK
|11
|0
|2
|9
|6
|30
|-24
|2