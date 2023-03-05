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İktisatbank BTM 1. Lig’de 11. Hafta sonuçları ve puan durumları

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İktisatbank BTM 1. Lig’de 11. Hafta sonuçları ve puan durumları
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BTM 1.LİG KIRMIZI GRUP
Pile-Dem’s Cons. Çanakkale: 1 – 5
German Gold Akova Vuda-Kaplıca Karadeniz 61: 3 – 3
Geçitkale-Mehmetçik: 3 – 2
Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor-Türkmenköy: 0 – 3
 
BTM 1.LİG BEYAZ GRUP
Seren S. Dikmen Gücü-Tatlısu: 1 – 1
Mevlevi-Karaoğlanoğlu:         1 – 1  
Ozanköy-Bostancı Bağcıl:      2 – 1
Ortaköy-Denizli :                    0 – 1
M. Demirhan-G. S. Düzova    6 – 1
 
Foto: BTM
 
İktisatbank BTM 1.Lig Kırmızı Grup Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Dem's Cons. Çanakkale TSK 11 9 2 0 30 6 24 29
2. Kaplıca Karadeniz 61 SK 11 5 5 1 26 17 9 20
3. Türkmenköy ASK 11 6 2 3 18 9 9 20
4. Vadili TÇBSK 11 5 4 2 19 14 5 19
5. Geçitkale GSK 11 4 3 4 21 19 2 15
6. Mehmetçik TÇBSK 11 4 3 4 17 22 -5 15
7. Pile TSK 11 4 1 6 18 23 -5 13
8. German Gold Akova Vuda 11 3 3 5 19 19 0 11
9. Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor 11 2 3 6 14 20 -6 9
 
İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz Grup Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Ozanköy SK 11 8 2 1 32 11 21 26
2. Miracle Demirhan SK 11 7 2 2 37 16 21 23
3. Denizli SK 11 6 3 2 24 14 10 21
4. Bostancı Bağcıl SK 11 6 2 3 25 8 17 20
5. Seren Süt Dikmen Gücü 11 4 3 4 21 19 2 15
6. Ortaköy SK 11 4 2 5 15 21 -6 14
7. Gülgün Süt Düzova GSK 11 4 1 6 16 27 -11 13
8. Karaoğlanoğlu SK 11 2 6 3 15 24 -9 12
9. Mevlevi SK 11 1 3 7 7 28 -21 6
10. Tatlısu HOBSK 11 0 2 9 6 30 -24 2
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