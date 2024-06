Hükümetten spora önemli destek

Başbakanlığa bağlı Spor Dairesinin Kontrol ve Yönetiminde olan Salih Miroğlu Antrenman Sahası bugün yapılan protokol töreniyle Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü’ne sportif kullanım amaçlı kullanımına verildi.Gerçekleşen törende yer alan Başbakan Ünal Üstel, bir konuşma yaparak; “Hükümete geldiğimiz günden itibaren spora verdiğimiz önemi her platforumda anlatıyoruz. Ülkemiz gençlerinin değişik spor alanlarında spor yapmaları adına hükümet olarak elimizden gelen katkıyı ve çabayı gösteriyoruz. Her ne kadarda gençlerimize dünyadan ambargolar uygulansa da gençlerimiz yine gerek bireysel olarak gerekse kafile olarak Uluslararası Platformda bizleri temsil etmeye devam ediyor” dedi.Hükümet olarak spor kulüplerine gerekli katkının sağlanması için çaba gösterildiğini ifade eden Başbakan Ünal Üstel, “Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü Kıbrıs Türkünün mücadelesinde büyük bir yeri olan güzide bir kulübümüzdür. 1974 sonrası da aynı isimle Girne bölgesinde aktifliğini sürdürmektedir. Türk Ocağı Spor Kulübü her gün yeni başarılara imza atmaya devam ediyor. Bugün yapılan protokolle Dr. Salih Miroğlu Antrenman Sahası, Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü’nün kullanımına veriliyor. Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü, Dr. Salih Miroğlu ile özdeşmiş bir spor kulübüdür. İnanıyorum ki Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü, Dr. Salih Miroğlu Antrenman sahasını en iyi şekilde değerlendirerek, gençlerimizin çok daha güzel ortamlarda spor yapmasını sağlayacaktır” şeklinde konuştu.Törende söz alan Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu da “Başbakanlığa bağlı Spor Dairesi’nin kontrol ve yönetiminde bulunan Dr. Salih Miroğlu Antrenman sahası bugün imzalayacağımız protokolle Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü’nün kullanımına veriliyor. Kulüp burayı kendi antrenman sahası olarak kullanacak ve alt yapı sporcularının çalışabileceği bir tesis haline getirecektir” dedi.Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü başkanı Ezel Kaynak’da törende bir konuşma yaparak, “Türk Ocağı Limasol Spor kulübü olarak burada bulunmaktan çok mutlu ve gururluyuz. Burada biraz sonra protokolde atacağımız imza ile bize verilen söz yerine getirilmiş olacaktır. Tüm camiamıza hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Spora ve sporcuya yaptığı katkılardan dolayı Başbakan Ünal Üstel’e ve Spordan sorumlu Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu’na teşekkür ederim” dedi.