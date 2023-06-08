banner913
banner932
Döviz patladı
Döviz patladı
22 0
Avrupa Bilardo Şampiyonası’nda Rum sporcudan hükümetine veryansın
Avrupa Bilardo Şampiyonası’nda Rum sporcudan hükümetine veryansın
55 0
 
Yedek subay aday adaylarının son yoklama tarihi 20 Haziran
Yedek subay aday adaylarının son yoklama tarihi 20 Haziran
11 0
“Polis Halk Koşusu” İçin kayıtlar devam ediyor
“Polis Halk Koşusu” İçin kayıtlar devam ediyor
12 0
Yeni asgari ücrette hayat pahalılığı dikkate alınacak
Yeni asgari ücrette hayat pahalılığı dikkate alınacak
17 0
19. Kıbrıs Tiyatro Festivali perdelerini açtı
19. Kıbrıs Tiyatro Festivali perdelerini açtı
83 0
Çocuklar bayram etti
Çocuklar bayram etti
15 0
banner915

Hasan Piro ve Ulaş, bonservisleriyle Değirmenlik’te

banner476

banner825
Hasan Piro ve Ulaş, bonservisleriyle Değirmenlik’te
banner931
AKSA Birinci lig temsilcisi Miracle Değirmenlik takımı kiralık oyuncuları Hasan Piro ve Ulaş Candanal’ın bonservislerini Merit Alsancak Yeşilova takımından alarak oyuncuları takımına bonservisli olarak dahil etti. Miracle Değirmenlik Kulüp Başkanı Hakan Törehan yaptığı açıklamada Hasan Piro ve Ulaş Candanal transferlerini bugün gerçekleştirdiklerini Merit Alsancak Yeşilova Kulüp Başkanı Redif Nurel ile yaptıkları görüşme sonrasında iki kulübün iki oyuncu konusunda anlaşmaya vardığını söyledi.
 
banner952
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.