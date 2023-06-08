Hasan Piro ve Ulaş, bonservisleriyle Değirmenlik’te

AKSA Birinci lig temsilcisi Miracle Değirmenlik takımı kiralık oyuncuları Hasan Piro ve Ulaş Candanal’ın bonservislerini Merit Alsancak Yeşilova takımından alarak oyuncuları takımına bonservisli olarak dahil etti. Miracle Değirmenlik Kulüp Başkanı Hakan Törehan yaptığı açıklamada Hasan Piro ve Ulaş Candanal transferlerini bugün gerçekleştirdiklerini Merit Alsancak Yeşilova Kulüp Başkanı Redif Nurel ile yaptıkları görüşme sonrasında iki kulübün iki oyuncu konusunda anlaşmaya vardığını söyledi.

