Hasan Kanlı, Kartal oldu

Süper Lig ekibi Yenicami, yeni sezon öncesi birçok takıma giden başarılı futbolcularının yerini doldurmak için transfer çalışmalarına devam ediyor.

Siyah beyazlı başkent ekibi Göçmenköy'den başarılı futbolcu Hasan Kanlı'yı renklerine bağladı.

Stoper ve forvet oynama özelliği de olan Hasan Kanlı, son olarak Gaziköy'de forma giymiş ve 13 gol atmıştı.

Hasan Kanlı, dün siyah beyazlıların Karpaz’daki kampına katıldı.

