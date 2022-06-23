Hamitköy’de anlamlı turnuva

Hamitköy Masterler Derneği, Hamitköy Spor Kulübüne hizmeti geçmiş kişiler anısına düzenlediği geleneksel turnuvayı 4 takımın katılımıyla gerçekleştiriyor

Hamitköy Masterler Derneği, Hamitköy Spor Kulübüne hizmeti geçmiş kişiler anısına düzenlediği geleneksel turnuvayı gerçekleştiriyor.

Hamitköy Masterler Derneğinin organize ettiği anlamlı turnuva ile Hamitköy Spor Kulübüne başkan, yönetici ve futbolcu olarak hizmet etmiş olan merhumlar, Esat Erdoğmuş (Hoca), Ahmet Beysoydan, Raif Mesda, Tegi Kalfa, İsmet Latifoğlu, Mustafa Hacımusa, Kemal Nalbant, Tuncer Dağaşaner, Asaf Cemal, Özgün Özzeki, Yusuf Çoban, Yusuf Çocuk, Hulusi Özyay, Rasım Okşaner, Adnan Bostancı, Erol Buba ve Mustafa Sakallı (Hoca) anılacak.

Göçmenköy Stadında 24 – 25 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Hamitköy Masterler Anı Turnuvasına, Hamitköy Masterleri, Lapta Masterleri, Maraş Masterler, ve Gaziköy Masterler katılacak. Turnuvada ilk maçlar saat 20:00’de başlayacak.

Hamitköy Masterler Anı Turnuvasında ilk günün mağlupları ikinci gün üçüncülük, galipleri ise final maçı oynayacaklar.

ŞEYTAN: KULÜBÜMÜZE HİZMETİ GEÇENLERİ ANMAK ÇOK ÖNEMLİDİR

Hamitköy Masterler Derneği başkanı Mustafa Şeytan, dernek olarak geleneksel olarak gerçekleştikleri anlamlı turnuvayı yine yapacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Hamitköy Spor Kulübüne hizmeti geçmiş kişileri anmanın kendileri adına çok önemli olduğunu belirten Mustafa Şeytan, turnuvaya katkı koyan herkese, turnuvaya katılacak olan takımlara özellikle de pankartların hazırlanmasını sağlayan merhum Yusuf Çoban’ın ailesine çok teşekkür ettiklerini söyledi.

Mustafa Şeytan, Hamitköy Spor Kulübünün tüm sempatizanlarını ve merhumların ailelerini turnuvaya davet ettiklerini de vurguladı.



