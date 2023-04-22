Güzelyurt derbisi Binatlı’nın

Güzelyurt derbisinde ev sahibi Binatlı konuk ettiği Yalova’yı 2 -1 mağlup ederek rahat bir nefes alırken, Yalova play-off yolunda önemli bir yara aldı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Mustafa Torun, Emir Turalı

Binatlı: Uğur, Sertaç, Yusuf, Hasan, Darbaz(Mehmet), Erdem, Çağdaş, Baran, Nevzat(Serkan), Mehmet Neşe(Nazım), Abdurrahman(Ahmet).

Yalova: Kıvanç, Çağan, Hasip, Hakan(Özcan), Civan, İbrahim(Metin), Muammer, Sergülen(Hamdi), Yasin(Raif), Zekai, Cevdet.

Goller: Dk. 58 Abdurrahman, Dk. 83 Sertaç(P)(Binatlı), Dk. 79 Cevdet(Yalova).



Niyazi Ergülen

Aksa 1. Ligin 28. Haftasında Güzelyurt derbisinde karşı karşıya gelen Süper Ligin play-off hedefindeki Yalova ile play-out hattından uzaklaşmak isteyen Binatlı arasındaki mücadelenin galibi Binatlı oldu.

Maçın ilk devresinde her iki takımında karşılıklı atakları olmasına karşın gol atmayı başaramadılar.

İkinci devreye iyi başlayan ev sahibi Binatlı oldu.

Dk.58 Binatlı atağında Yalova ceza alanında topla buluşan Abdurrahman güzel bir şutla topu ağlara göndererek skoru 1 -0 yaptı.

Dk. 79 Yalova beraberlik için yüklendiği bu dakikada Binatlı ceza alanı içinde topla buluşan Cevdet topu ağlara göndererek skoru 1-1 yaptı.

Dk. 83 Binatlı’nın kazandığı penaltı sonrasında takımın penaltıcısı Sertaç yine golünü atarak skoru 2 -1 yaptı.

Bu dakikadan sonra Yalova’nın beraberlik için çabaları golle sonuçlanmadı ve maç Binatlı 2 – Yalova 1 şeklinde tamamlandı.



