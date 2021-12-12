Gönyeli, Girne’yi golcüleriyle vurdu

Gönyeli Stadının tarlayı andıran zemininde zirve yarışına yeniden ortak isteyen Gönyeli, düşme hattında yer alan Girne Halk Evi’ni golcüleri Burak ve Sylla’nın golleriyle mağlup ederek galibiyet hasretini giderdi. Girne Halk Evi ise bir haftayı daha puansız tamamlayarak kaderiyle baş başa kaldı

Stadyum: Gönyeli Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, Mehmet Ekşici, İsmail Egeli

Gönyeli: Kemal, Erdinç (57.Dk Yusuf Özbahar), Azat, Isaac, Ahmet Can, Burak, Hamis, Sylla, Ahmet Hatay (86.Dk Rıdvan), Ulaş, Süleyman Aksaç (87.Dk Mustafa Hacı)

GHE: Feyyaz, Yankı, Ali Nazlıoğlu, Halil Esen, Chibuzor, Kağan, Erdi (53.Dk Salih Eslek), Mehmet Erfinike, Alpay, Enes, Ümit (85.Dk Mehmet Yıldız)

Goller: 22.Dk Burak, 79.Dk(P) Sylla (Gönyeli)



AKSA Süper Lig'de üç haftadır galibiyet alamayan ve düşüşe geçen Gönyeli alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Girne Halk Evi'ni,Gönyeli Stadı'nda konuk etti.

Karşılaşma 2-0 Gönyeli üstünlüğünde noktalandı.Kırmızı beyazlı ekibin galibiyet golleri ilk devrede Burak Koçar’dan,ikinci devrede ise Sylla'dan geldi. Farkın daha da açılması ise Gönyeli forvet elemanlarının birçok pozisyonu cömertçe harcaması nedeniyle gerçekleşmedi.

Hakem Mehmet Sezener’in kart tercihleri nedeniyle tepki çektiği maçta Gönyeli aldığı galibiyetle puanını 24'e yükseltirken, Girne Halk Evi 4 puanda kaldı. Ligin 14.haftasında Gönyeli, Binatlı ile karşılaşırken, Girne Halk Evi de Cihangir ile kozlarını paylaşacak.



