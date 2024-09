Goller yabancılardan

AKSA SÜPER LİG 1. HAFTA PANORAMASISüleyman Göktaş Sezonu Aksa Süper Ligin 1. Haftası pazartesi akşamı oynanan Yenicami – M. Değirmenlik karşılaşması ile tamamlanırken, ilk hafta oynanan maçlardaki mücadele ve takım oyunları seyircileri memnun etti.Süper Ligin ilk haftasında birbirinden zorlu maçlar oynanırken, sezona zirve hedefiyle başlayan takımların birbirleriyle yaptıkları mücadelelerin sonuçları sezonun kıran kırana geçeceğinin bir göstergesi gibi oldu.Sezonun açılış maçında son yıllarda sezona galibiyetle başlayamayan Doğan T. Birliği ile iyi başlayarak zirveye ortak olan Cihangir’in mücadelesinde ev sahibi Doğan T. Birliği şeytanın bacağını kırarak 3 – 1’lik bir galibiyet aldı. Son 5 sezonun şampiyonu Mağusa T. Gücü ise süper kupada mağlup etiği Göçmenköy’e ligde de şans vermeyerek sahadan 2 -1 galip ayrılarak ligde zirve için iddialı olduğunu gösterdi.Sezona iyi bir teknik direktör ve iyi bir kadroyla girerek zirve hesabı yapan A. Yeşilova konuk olduğu komşusu Karşıyaka’yı mağlup ederek iddiasını ortaya koydu. Hazırlık maçlarında aldığı iyi sonuçlarla dikkat çeken iki takım Yenicami ile M. Değirmenlik arasındaki mücadeleden galip ayrılan Yenicami oldu. Yenicami zirve hedefiyle başladığı sezon için iddiası ortaya koydu.Haftanın sürpriz sonucu ise Mağusa’nın güçlü takımı T.H. Dumlupınar’ı evinde 4 – 1 gibi farklı skorla mağlup eden China B. Gençlik Gücü’nden geldi.8 maçın 5 tanesi 2 -1’lik skorla tamamlanması ise ilk haftanın dikkat çeken bir ayrıntısı oldu.Oynanan maçlarda kale ağları 25 kez havalanarak maç başına 3 gol ortalamasının üzerine çıkıldı.Atılan 25 golün 17’sini yabancı futbolcuların atması dikkat çekti. Lefke’den Jouse Fourmy, Gençler Birliği’nden Gabriel Bawa ve C. B. Gençlik Gücü’nde Oumar Diouf ise 2’şer golle takımlarının galibiyetinde pay sahibi oldular.İlk hafta oynanan 8 maçta toplam 70 sarı kart çıkarken, 4’te kırmızı kart çıkması sezonun oldukça zorlu geçeceğini ortaya koyan bir tabloydu.2024-25 Futbol Sezonun açılış maçında güçlü rakibi Cihangir’i konuk eden Doğan T. Birliği sahadan 3 -1 galip ayrılarak son yıllarda sezona kötü başlama şansızlığını kırarak bu sezon zirve için iddiasını ortaya koyarak haftanın takımı olduLarnaka Gençler Birliği takımı konuk ettiği Çetinkaya karşısında sahadan 2 -1 galip ayrılırken takımının 2 golünü de atan orta sahanın dinamosu Gabriel Bawa, hem skora katkı koyarken hem de orta sahadaki etkili mücadelesiyle takımını ayakta tutan futbolcu oldu.Sezon başında A. Yeşilova takımı ile anlaşan ve takımın eksikliklerini iyi tespit ederek yerinde transferler yaptıran teknik direktör Caner Oshan komşu takım Karşıyaka ile zorlu geçmesi beklenen maçtan galip ayrılmasını bilerek haftanın teknik direktörü oldu.Haftanın zorlu maçlarından olan Yenicami – M. Değirmenlik karşılaşmanın orta hakemliğini yapan tecrübeli hakemlerimizden Fehim Dayı hem verdiği kırmızı kartlar hem de penaltı kararlarında haklılığıyla haftanın hakemi olmayı hak etti.Gime Toure (Doğan T. Birliği), Şenol Şöför (MTG), İbrahim Köse (C. B. Gençlik Gücü), Yasin Açıkel(Yenicami)İdris (Yenicami), Mustafa (Esentepe), Memduh(A. Yeşilova), Emir (L. Gençler Birliği), Tunahan(D. T. B), Erhun (MTG), Arif (Gençlik Gücü), Vakkas (A. Yeşilova), Traore(Çetinkaya), Diouf (C. B Gençlik Gücü) Lukman(Esentepe)Doğan Türk Birliği - Cihangir: 3 – 1Göçmenköy - Mağusa T. Gücü: 1 – 2Karşıyaka - Alsancak Yeşilova 1 – 2L. Gençler Birliği – Çetinkaya: 2 – 1Lefke – Mesarya: 2 – 1Esentepe - Gönyeli 1 – 0T.H. Dumlupınar - C.B Gençlik Gücü: 1 – 4Yenicami - Miracle Değirmenlik: 2 – 1Çetinkaya – GöçmenköyMağusa T. Gücü – KarşıyakaGönyeli – Doğan T. BirliğiA.Yeşilova – T. H. DumlupınarCihangir – LefkeMesarya – L. Gençler BirliğiM. Değirmenlik – EsentepeC. B Gençlik Gücü – Yenicami