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GG, transferlerini resmileştirdi

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GG, transferlerini resmileştirdi
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Lefkoşa’nın Süper Lig ekiplerinden ChinaBazaar Gençlik Gücü, transfer sezonun başında  anlaşmaya vardığı ve takım çalışmalarına dahil ettiği oyunculara resmi imzalarıdün attırdı.
2022-23 sezonun devre arasında kiralık olarak kadroya yeniden dahil edilen Ali Akbulut’un yanı sıra yine kiralık olan kaleci Emre Nalbant, Türk Ocağı’ndan alınan İbrahim Köse, Doğan Türk Birliği’nden kadroya dahil edilen Afün Girgen ve Kaan Borova kendilerini Gençlik Gücü futbolcusu yapan resmi imzaları Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda attılar.
 
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