GG, nefes aldı

China Bazaar Gençlik Gücü konuk ettiği Lefke karşısında geriye düştüğü karşılaşmadan 3-2 galip ayrılarak haftalar sonra galip gelerek adeta nefes aldı

Stat: Küçük Kaymaklı Şehit Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Sabriye Atikoğlu, Yusuf Atlar

China Bazaar Gençlik Gücü: Beren, Aşkın, Turgut Kaan, Sezgin, Ümitcan, Ali Akbulut, İbrahim Halil, Erin, Hasan Bertuğ, Hasan Akkuyu, Mishali

Lefke: İrfan, Kaan, Aykut, Mustafa, kemal, Armstrong, Okan, Behiç, Yakup, Arda, Chibuzor

Goller: 63’ ve 80’ Özgür Ongun, 70’ Mişhali (China Bazaar Gençlik Gücü), 12’ Chibuzor, 73’ Seydi (Lefke)

AKSA Süper Lig’in kritik maçında China Bazaar Gençlik Gücü, sahaısnda konuk ettiği Lefke’yi maçın ikinci yarısında bulduğu gollerle 3-2 mağlup ederek altın değerinde 3 puanın sahibi oldu. Gençlik Gücü’ne galibiyeti getiren golleri Özgür Ongun (2) ve yabancı oyuncusu Mişhali atarken Lefke’nin golleri Chibuzor ve Seydi’den geldi

Dk.12 Lefke atağında Lefke’nin yabancı golcüsü Chibuzor kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi 0-1.

Dk. 63 Uzun süre maçı yenik götüren Gençlik Gücü, tecrübeli oyuncusu Özgür Ongun ile beraberliği yakaladı 1-1.

Dk. 70 Golden sonra baskısını arttıran Gençlik Gücü’nde Mişhali sert ve düzgün vurdu 2-1.

Dk. 73 Golden hemen sonra toparlanan Lefke’de Seydi, maça eşitliği getiren golü ağlara gönderdi 2-2.

Dk. 80 Golden sonra durmayan Gençlik Gücü, tecrübeli golcüsü Özgür Ongun’un ayağından bulduğu golle öne geçti ve maçı kazanmayı başardı 3-2.

Bu sonuçla China Bazaar Gençlik Gücü puanını 19’a çıkarırken Lefke 35 puanda kaldı.