GG, Esentepe’yi tek geçti

Yer: Esentepe Erdal Barut Stadı
Hakemler: Evren Karademir, H.Erdem Çağaloğlu, C. Aras Özfuttu
Esentepe: Ahmet, Tuğra(Mehmet), Emek, Ali, Mahmut(Deniz), Emre, Mustafa(Semih), Salih(Ege Can), Devran, Lukman, Frank
China Bazaar Gençlik Gücü: Kemal, Çağrı, Can, İbrahim Karadal, Necati, Abu Dumbuya, Arif(Ali Öztürk), Fofana(Ali Akbulut), Diouf(Orhan), H.Akkuyu, İbrahim(Mahmut)
Gol: Dk. 64 Ouma Diouf (C.B. Gençlik Gücü)
K.Kart: Dk. 52 Hasan Akkuyu(GG)
AKSA Süper Lig’in üçüncü haftasında ligin yeni ekibi Esentepe, sahasında China Bazaar Gençlik Gücü’nü ağırladı.
Ligde ilk 2 maçını kazanarak çıktığı maçta G.Gücü rakibini ikinci yarıda bulduğu golle 1-0 mağlup ederek maçtan 3 puan ile ayrıldı.
54.dakikada Hasan Akkuyu çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve deplasman ekibi sahada 10 kişi kaldı.
10 kişi kalan Yeşil beyazlıları galibiyete taşıyan golü 64’üncü dakikada Oumar Diouf yaptığı kafa vuruşu ile kaydetti.
Bu galibiyet ile birlikte ligdeki üçüncü maçını da galibiyetle tamamlayan Gençlik Gücü puan sayısını 9’a çıkardı.
Esentepe ise üçüncü maçında ikinci yenilgisini alırken, tek gol attığı ligde 3 puanda kaldı.
Gençlik Gücü gelecek hafta sahasında Doğan Türk Birliği’ni ağırlayacak, Esentepe ise Alsancak Yeşilova deplasmanına çıkacak.
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