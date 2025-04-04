Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselerarası (Genç) Erkek Futsal Şampiyonası’nda mutlu sona ulaşan okul Lefkoşa Türk Lisesi oldu.

Erkekler finalinde geçtiğimiz yıl da finali oynayan iki okul Lefkoşa Türk Lisesi ile Hala Sultan İlahiyat Koleji karşılaştı.

Güzelyurt Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu’nda yer alan final mücadelesinde Lefkoşa Türk Lisesi baştan sona üstün bir oyun sergileyerek rakibini 3-1 mağlup etti ve şampiyonluğa ulaştı.

Şampiyon Lefkoşa Türk Lisesi, 14-20 Nisan 2025 tarihlerinde Konya’da gerçekleşecek Türkiye Yarı Final gruplarında ülkemizi temsil edecek.