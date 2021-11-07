Galatasaray, ‘Gümrük'e takıldı

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetti.
Mücadele, 1-1 eşitlikle noktalandı.
Ev sahibi ekipte 68. dakikada oyuna giren Bertolacci, bir dakika sonra sert bir şutla takımını öne geçirdi.
Galatasaray'da 88. dakikada sahne alan Mustafa Muhammed skoru 1-1'e getirdi.
Kalan sürede başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 eşitlikle noktalandı.
Bu sonuçla Galatasaray puanını 21'e yükseltirken, VavaCars Fatih Karagümrük 19 puana ulaştı.
İki takım arasında oynanan son maç da 1-1 berabere sonuçlanmıştı.
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