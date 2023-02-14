Futbolda sahaya dönüş tarihi açıklandı

Ülkemizde futbol müsabakalarını 20 Şubat 2023 tarihine kadar erteleyen Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), futbolda heyecanın başlangıç tarihini açıkladı.

Futbol Federasyonu Northernland Kıbrıs Kupası 2. Tur maçlarının 21 Şubat tarihinden itibaren oynanacağını duyurdu.

Federasyon Northernland Kıbrıs Kupası 2. Turunun 21 Şubat günü oynanacakGöçmenköy Merit A. Yeşilova maçıyla başlayacağını 22 ve 23 Şubat tarihlerinde ise diğer maçların oynanacağını açıkladı.

NorthernLand Kıbrıs Kupası 2.Tur Program şöyle:

21 ŞUBAT 2023, SALI

13.30 Göçmenköy-Merit A.Yeşilova

22 ŞUBAT 2023, ÇARŞAMBA

13.30 K.Kaymaklı-Ünimar Maraş

13.30 Düzkaya-Mağusa T.Gücü

13.30 Lapta-Pera G.Birliği

13.30 Cihangir-Yonpaş Dumlupınar

13.30 Mesarya-Türk Ocağı

13.30 China B.G.Gücü-Lefke

23 ŞUBAT 2023, PERŞEMBE

13.30 Yenicami-Doğan T.Birliği

