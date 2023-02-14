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Futbolda sahaya dönüş tarihi açıklandı

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Futbolda sahaya dönüş tarihi açıklandı
Ülkemizde futbol müsabakalarını 20 Şubat 2023 tarihine kadar erteleyen Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), futbolda heyecanın başlangıç tarihini açıkladı.
Futbol Federasyonu Northernland Kıbrıs Kupası 2. Tur maçlarının 21 Şubat tarihinden itibaren oynanacağını duyurdu.
Federasyon Northernland Kıbrıs Kupası 2. Turunun 21 Şubat günü oynanacakGöçmenköy Merit A. Yeşilova maçıyla başlayacağını 22 ve 23 Şubat tarihlerinde ise diğer maçların oynanacağını açıkladı.
NorthernLand Kıbrıs Kupası 2.Tur Program şöyle:
21 ŞUBAT 2023, SALI
13.30 Göçmenköy-Merit A.Yeşilova
22 ŞUBAT 2023, ÇARŞAMBA
13.30 K.Kaymaklı-Ünimar Maraş
13.30 Düzkaya-Mağusa T.Gücü
13.30 Lapta-Pera G.Birliği
13.30 Cihangir-Yonpaş Dumlupınar
13.30 Mesarya-Türk Ocağı
13.30 China B.G.Gücü-Lefke
23 ŞUBAT 2023, PERŞEMBE
13.30 Yenicami-Doğan T.Birliği
 
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