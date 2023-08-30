Forest, Kaplıca'da kampta

Necati KÜLAHLILAR

Süper ligin başkent ekibi Küçük Kaymaklı yeni sezon hazırlıkları için Kaplıca'da kampa girdi. Küçük Kaymaklı teknik direktörü Kadir Hakel kamp çalışmaların son derce yararlı olacağını ve lige en iyi şekilde hazırlanacaklarını söyledi.

