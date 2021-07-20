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Fenerbahçe'nin Slovenya kampı iptal edildi

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Fenerbahçe'nin Slovenya kampı iptal edildi
Fenerbahçe Kulübü, Futbol A Takımı'nın Slovenya'da gerçekleştireceği ikinci etap kampının iptal edildiğini duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezona yönelik ikinci etap kamp çalışmalarımız, 22-30 Temmuz tarihlerinde Slovenya'da olacak şekilde planlanmış olsa da son günlerde yaşanan pandemi koşullarındaki artış ve hassasiyet nedeniyle takımımızın bu programı iptal edilmiştir." denildi.
Fenerbahçe'nin çalışmalarını İstanbul'da sürdüreceği ve hazırlık maçlarının yeni programının kısa sürede duyurulacağı da ifade edildi.
 
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Etiketler; #Fenerbahçe
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