Fenerbahçe evinde kayıp

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Ülker Stadı'nda Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilerek şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. Sarı lacivertliler, bu sezon Kadıköy'deki 6. yenilgisini yaşadı

ÜlkerAbdulkadir Bitigen, Kerem Ersoy, Mustafa SavranlarAltay Bayındır, Gökhan Gönül (Dk. 44 Nazım Sangare), Serdar Aziz, Szalai, Novak (Dk. 57 İrfan Can Kahveci), Luiz Gustavo, Sosa, Osayi-Samuel (Dk. 76 Ferdi Kadıoğlu), Mert Hakan Yandaş (Dk. 46 Cisse), Pelkas, Thiam (Dk. 57 Samatta)Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Mustafa Akbaş, Halil İbrahim Pehlivan, Soner Dikmen, Piris da Motta, Candeias (Dk. 79 Sefa Yılmaz), Murat Yıldırım (Dk. 68 Mugni), Ayite (Dk. 83 Spiridonovic), LimaDk. 35 Novak (Fenerbahçe), Dk. 39 Serdar Aziz (Kendi kalesine), Dk. 63 Ayite (Gençlerbirliği)Süper Lig'in 30. haftasında zirve mücadelesi veren Fenerbahçe son sırada bulunan Gençlerbirliği'ni konuk etti.Sarı lacivertliler mücadeleden 2-1 mağlup ayrılarak zirve yolunda büyük yara aldı.Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren goller 39. dakikada Serdar Aziz (KK) ve 63. dakikada Floyd Ayite'den geldi. Fenerbahçe'nin maçtaki tek golünü 35. dakikada Filip Novak kaydetti.Fenerbahçe bu sonuçla haftayı 58 puanla kapattı. Gençlerbirliği ise puanını 24'e çıkardı.