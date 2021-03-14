Fenerbahçe evinde kayıp

Stat: Ülker
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Kerem Ersoy, Mustafa Savranlar
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül (Dk. 44 Nazım Sangare), Serdar Aziz, Szalai, Novak (Dk. 57 İrfan Can Kahveci), Luiz Gustavo, Sosa, Osayi-Samuel (Dk. 76 Ferdi Kadıoğlu), Mert Hakan Yandaş (Dk. 46 Cisse), Pelkas, Thiam (Dk. 57 Samatta)
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Mustafa Akbaş, Halil İbrahim Pehlivan, Soner Dikmen, Piris da Motta, Candeias (Dk. 79 Sefa Yılmaz), Murat Yıldırım (Dk. 68 Mugni), Ayite (Dk. 83 Spiridonovic), Lima
Goller: Dk. 35 Novak (Fenerbahçe), Dk. 39 Serdar Aziz (Kendi kalesine), Dk. 63 Ayite (Gençlerbirliği)
Süper Lig'in 30. haftasında zirve mücadelesi veren Fenerbahçe son sırada bulunan Gençlerbirliği'ni konuk etti.
Sarı lacivertliler mücadeleden 2-1 mağlup ayrılarak zirve yolunda büyük yara aldı.
Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren goller 39. dakikada Serdar Aziz (KK) ve 63. dakikada Floyd Ayite'den geldi. Fenerbahçe'nin maçtaki tek golünü 35. dakikada Filip Novak kaydetti.
Fenerbahçe bu sonuçla haftayı 58 puanla kapattı. Gençlerbirliği ise puanını 24'e çıkardı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.