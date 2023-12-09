Fenerbahçe, Dolmabahçe'den 3 puanla döndü

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 yenen Fenerbahçe, averajla yeniden liderlik koltuğuna oturdu. 3 penaltı kararının çıktığı dev kapışmaya VAR kararları damga vurdu

Tüpraş Stadı'nda oynanan derbiye iyi başlayan konuk Fenerbahçe, yıldız oyuncusu Edin Dzeko'nun 10. dakikada attığı golle derbide 1-0 öne geçti.

22. dakikada ev sahibi Beşiktaş penaltı kazamdı. 24. dakikada meşin yuvarlağın başına geçen İngiliz yıldız Alex Oxlade-Chamberlain, atışı gole çevirdi ve skoru 1-1'e getirdi.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlanan Gedson Fernandes, 39. dakikada yerini Salih Uçan'a bıraktı. Beşiktaş'ta Gedson'un ardından Umut Meraş'ta skatlanarak oyundan çıktı. Umut'un yerine ikinci yarıda oyuna Tayfur Bingöl girdi.

Dev mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıya da etkili başlayan Fenerbahçe, VAR incelemesi sonrası 62. dakikada penaltı kazandı. 63. dakikada penaltıyı kullanan Dusan Tadic, sarı-lacivertli ekibi yeniden öne geçirdi. Sırp oyuncu, Dzeko'nun attığı golde de asisti yapan isimdi.

76. dakikada hakem Atilla Karaoğlan, ceza yayı içinde Szymanski'ye yaptığı faulün ardından Tayfur Bingöl'e direkt kırmızı kart gösterdi. VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izleyen hakem Karaoğlan, kırmızı kartı iptal etti ve Tayfur'a sarı kart gösterdi.

89. dakikada Beşiktaşlı oyuncu Eric Bailly'nin ceza sahası içinde topa elle yaptığı müdahale VAR'da incelendi. Hakem Atilla Karaoğlan, inceleme sonrası bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

Fenerbahçe'de 91. dakikada topun başına geçen Tadic, bu kez Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok'u geçemedi.

Dev kapışmanın skorunu 90+6'da Fenerbahçe'den Szymanski ilan etti: 1-3

7 maç sonra Beşiktaş'ı Süper Lig'de mağlup eden sarı-lacivertli ekip, puanını 40'a yükselterek averajla yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

Rıza Çalımbay'ın 2. döneminde ilk yenilgisini derbide yaşayan Beşiktaş ise 26 puanda kaldı. Siyah-beyazlıların zirvedeki ekiplerle arasındaki puan farklı da 14'e çıktı.