Dumlupınar’a yeni yabancı

K-PET Süper Ligin yeni ekibi Yonpaş Dumlupınar, teknik director Sedat Devecioğlu yönetiminde antrenmanlara yeniden başlarken, bir yabancı futbolcuyu ülkeye getirdi.

Chai Mususu’nun futbolda yaşanan belirsizlik sonrasında ülkeden ayrılması üzerine arayışlara giren Yonpaş Dumlupınar, 1995 doğumlu Nijeryalı futbolcu Kufreeyo Ebong’u adaya getirdi.

Kariyerinde Finlandiya’nın Kukesi takımı da olan 25 yaşındaki forvet oyuncusu yeni takımına katıldı. Kufreeyo Ebong, son olarak Tunus’un US Tataouine takımında forma giydi. Kufreeyo Ebong, Nijerya U23 Milli Takımında da forma giydi