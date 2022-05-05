“Doğru planlamalarla hedefe ulaştık”

Gençlik Gücü’nün layık olduğu yere yeniden döndüğünü bununda doğru planlamalara dayalı olduğunu söyleyen Niyazi Göksun, çok zorlu bir sürecin sonunda hedeflerine ulaştıklarına vurgu yaptı

Aksa 1. Lig’de geçtiğimiz hafta sonu Yalova’yı mağlup ederek adını yeniden süper lige yazdıran başkentin yeşil beyazlı ekibiChinaBazaar Gençlik Gücü’nde mutluluk ve gurur hakim.

CB Gençlik Gücü teknik direktörü Niyazi Göksun elde edilen başarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede çok mücadele edip çok çalıştıklarını çok gerilere bile düştükleri zorlu sürecin sonunda süper lige döndükleri için mutlu olduklarını söyledi. Şampiyonluğu da çok istediklerini ancak ulaşamadıklarını ifade eden Göksun, son alınan Bostancı Bağcıl kararının ise adil bir karar olmadığını kaydetti.

İSTİKRAR YAKALAMAK İÇİN DOĞRU PLANLAMA YAPTIK

Özellikle son 8 haftada istikrarı yakalayıp süper lige çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden CB Gençlik Gücü teknik direktörü Niyazi Göksun, yönetimsel olarak bu süreçte doğru adım atmakla birlikte oyuncu grubunun ciddi bütünleşme içine girdiğini söyledi. Bu süreçte istikrar yakalamak için doğru planlama yaptıklarını ve özellikle son 8 haftada bu istikrarı yakaladıklarının altını çizen CB Gençlik Gücü teknik direktörü Niyazi Göksun, bundan sonraki dönemde ise süper lig adına doğru planlama yapmak gerektiğini ifade etti.

Gençlik Gücü’nün layık olduğu yere yeniden döndüğünü bununda doğru planlamalara dayalı olduğunu söyleyen Niyazi Göksun, çok zorlu bir sürecin sonunda hedeflerine ulaştıklarına vurgu yaptı.

ZORLU SÜREÇTE KADROYU ÇOK İYİ KULLANDIK

Pandemi nedeniyle sonrasındaki süreci ve tabloyu çok merak ederek yola koyulduklarını aktaran Niyazi Göksun, pandemi, sakatlıklar, ve birçok etkenle karşı karşıya kaldıkları bir sezon geçirdiklerini söyledi. Özellikle bu zorlu süreçte kadroyu çok iyi kullandıklarını ifade eden Göksun, şampiyonluk içinde çok mücadele ettiklerini ancak buna ulaşamadıklarını söyledi. Son alınan Bostancı Bağcıl kararının adil olmadığına da değinen Niyazi Göksun, özellikle şampiyonluk için uğraş verdikleri bu dönemde alınan bu kararı doğru bulmadığını söyledi. Zor bir sezonun sonuna geldiklerini ve ligin bitimine 1 hafta kala süper lige yükseldiklerini söyleyen Niyazi Göksun, İskele deplasmanı ile süreci noktalayacaklarını ifade etti. Gençler Birliği deplasmanında iyi oyun ve iyi sonuçla süreci bitirmek istediklerini belirten CB Gençlik Gücü teknik direktörü Niyazi Göksun, önce başkan, yönetim ve camia sonrasında ise oyuncu grubuna alınan başarı için teşekkür etti.

