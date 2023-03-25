Doğan, gözdağı verdi

Aksa Süper Ligin en rahat takımlarından biri olan Doğan Türk Birliği konuk ettiği Gençlik Gücü’nü 4-0 gibi farklı skorla mağlup ederek kupa maçı öncesi göz dağı verdi

Stad: Girne 20 Temmuz Mete Adanır

Hakemler: Emre Öztaşlı, Sertan Alkın, Yusuf Atlar

DTB: Ozan, Yusuf, Salih (Dk 70 Muhammet Yılmaz), Mustafa Kemal (Dk 75 Efe), Selim, Halil, Emin (Dk 64 Aydın), Doğukan (Dk 64 Ahmet Sönmez), Ali, Farouk (Dk 75 Kutluhan), Hamit

CB Gençlik Gücü: Beren, Erin, Ümitcan, İbrahim Karadal (Dk 87 Andaç), Mishali, Rifat (Dk 87 Emre Çam), Ali Akbulut, Bertuğ (Dk 46 Tayfun) (Dk 75 Yaşar), Mahmut Yumuşak (Dk 46 Sezgin), Turgut Kaan, Aşkın

Goller: Dk 12-16 Hamit İnandım Dk 26 Emin Atabek Dk 74 Aydın Angın (DTB)



Aksa Süper Ligin 22. Haftasında Girne’de oynanan karşılaşmada Doğan Türk Birliği, konuk ettiği China Bazaar Gençlik Gücü'nü 4-0 yendi.

Dk 3 DTB atağında Salih kaleci ile karşı karşıya kaldı vuruşunda Beren topu kornere attı.

Dk 12 DTB atağında Halil’in vuruşunda kaleci Beren’den dönen topu Hamit ağlara gönderdi. 1-0

Dk 16 DTB atağında Hamit’in vuruşunda top ağlara gitti. 2-0

Dk 26 DTB atağında Halil Turan sağ kanattan ortasında Emin kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 3-0

İlk devre bu skorla tamamlandı.

Dk 62 Gençlik Gücü atağında Mishali’nin vuruşu direkten döndü.

Dk 63 Gençlik Gücü serbest atışında Mishali’nin vuruşu direkten auta gitti.

Dk 74 DTB atağında Selim’in pasında Aydın’ın vuruşunda top ağlara gitti. 4-0

Maçta başka gol olmayınca Doğan Türk Birliği maçı 4-0 kazandı.

(Fotoğraf:Özgür Göksel)