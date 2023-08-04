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Dipkarpaz rövanş maçına hazır!

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Dipkarpaz rövanş maçına hazır!
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İktisatbank BTM İkinci Lig yarı finalistlerinden Dipkarpaz yarı final mücadelesinde konuk edeceği Aslanköy maçına hazır.
Yarı final ilk maçında rakibi Aslanköy’ü evinde 1-0 mağlup etmeyi başaran Dipkarpaz Spor Kulübü yönetici ve antrenörü rövanş maçı öncesinde açıklamalarda bulundular.
Asbaşkan Salman Sımsık açıklamasında; İlk Maçta ortaya koyduğumuz karakterli futbol mücadelesini aynı şekilde sahaya yansıtarak, finale çıkacaklarını belirtti. Aslanköy futbol takımını da en iyi şekilde ağırlayarak, kendimize yakışan duruşu ortaya koyacağız. Tüm Camia olarak, maçı bekliyoruz.
Başkan Kerem Sünmez; takımıma ve teknik ekibime güvenim tam. Adımıza ve camiamıza yakışan futbolu sahaya yansıtacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.
Sportif Direktör Fırat Borak; Dipkarpaz Spor Kulübü adını ve gücünü taraftarından, öz benliğinden alır. Önemli olan rakibin kim olduğundan çok ortaya koyduğumuz hedeftir. Hedefimiz de şampiyon olmak.
 
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