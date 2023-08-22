Digiturk U-14 Ligi’nde goller yarı final için

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs U14 Ligi’nde çeyrek final maçları bugün oynanacak. Son sekiz takımın eşleşmeleri sonucunda tarafsız sahalarda oynanacak olan çeyrek final maçlarının galipleri 27 Ağustos Pazar günü yarı final maçlarına çıkacaklar. Finale kalanlar ise 1 Eylül Cuma günü karşı karşıya gelecekler.

Çeyrek final programı ve hakemleri şöyle:

22 AĞUSTOS 2023, SALI

18.00 Gazimağusa Canbulat Stadı 1461 İskele Trabzon – Vadili(Yusufcan Dönder)

18.00 Geçitkale Stadı Mağusa Türk Gücü – Yenicami (Berk Bağrıkara)

18.00 Kozanköy Raif Rauf Denktaş Stadı Binatlı – Doğan Türk Birliği(Mehmetcan Erli)

18.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı Yonpaş Dumlupınar – Baf Ülkü Yurdu (Serdar Gürpınar)

