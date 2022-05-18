Değirmenlik 5 yıl sonra yeniden Süper Lig’de

AKSA Birinci lig play – off ikinci karşılaşmasında Esentepe’yi mağlup eden Miracle Değirmenlik Süper lige yükseldi

YER: Girne 20 Temmuz Mete Adanır

HAKEMLER: Fehim Dayı, Sertan Alkın, Hakan Gök

MİRACLE DEĞİRMENLİK: Onurhan, Salih, Cahit(DK 80 Hüseyin), Tufan, Murat(DK 73 Emre), Turgut, Yusuf, Mehmet Fatih(DK 59 Yusuf Özbahar), Mehmet Öztürk, Abdullah(DK 59 Burak), İlyas.

ESENTEPE: Onur, Okan, Devran, Şenol(DK 46 Mahmut), Mustafa, Emre, Eser, Semih, Hüseyin(DK 18 İsmet), DK 65 (Emek), Hüseyin Ermiş(DK 46 İlyas), Salih.

GOLLER: DK 32,90+1 İlyas, DK 89 Turgut Kaçar(Miracle Değirmenlik).



Miracle Değirmenlik ile Esentepe, Play-off ikinci maçında Girne, Mete Adanır Stadı’nda karşılaştı. Futbol severlerin ilgi gösterdiği maçta Değirmenlik’i Süper Lig’e taşıyan goller takımın golcü isimlerinden geldi. Değirmenlik 32. dakikada İlyas Yılmaz’ın kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 88. dakikada Turgut Kaçar farkı ikiye çıkarırken, gol perdesini açan İlyas Yılmaz 90. dakikada skoru tayin eden golü kaydetti.

Normal sezonu 58 puanla bitiren Değirmenlik, Play-off mücadelesine yarı puanla, yani 29 puanla başlamıştı. İlk maçında Karşıyaka’yı 1-0 yenen Değirmenlik, ikinci maçta da Esentepe’yı 3-0 yenerek puanını 35 yaptı. İlk maçında Esentepe’ye 3-2 mağlup olan Değirmenlik’in takipçisi Gençler Birliği normal sezonu 57 puanla bitirmiş, Play-off’a 28,5’ten üst rakam olan 29 puanla başlamıştı. Değirmenlik’in puanı üst rakama tamamlanmadığı için Gençler Birliği ile 3 puan fark olmasına rağmen Değirmenlik bir üst lige çıkmayı garantilemiş oldu.

