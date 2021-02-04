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CONIFA’nın organizasyonları Kamalı’nın sorumluluğunda

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KTFF 1. Başkan vekili Orçun Kamalı, CONIFA yönetiminde görevine devam ederken, CONIFA organizasyonlar sorumlusu olarak tüm organizasyonların sorumluluğunu üstlendi

CONIFA’nın organizasyonları Kamalı’nın sorumluluğunda
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Necati KÜLAHLILAR
Bağımsız Futbol Federasyonları Konfederasyonu (CONIFA) genel kurulunda Per – AndersBlind yeniden başkanlığa seçilmişti.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) 1. Başkan vekili Orçun Kamalı da Bağımsız Futbol Federasyonları Konfederasyonu yönetiminde göreve devam için üyelerden onay aldı. Orçun Kamalı, CONIFA organizasyonlar sorumlusu olarak Per – AndersBlind’in yönetiminde görevini sürdürecek.
Genel kurulda hazırladığı birçok tasarı onaylanan Orçun Kamalı, CONIFA tarafından tüm kıtalarda düzenlenecek organizasyonlardan ve Kadınlar Şampiyonasının sorumluluğunu üstlendi.
 
 
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