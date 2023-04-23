Cihangir’in tarihi ikinciliği

Aksa Süper Lig ikincisi Cihangir, konuk ettiği play-out hattı içindeki Çetinkaya’yı Babacar’ın her iki devrede attığı gollerle 2 -0 mağlup ederek ligi ikinci bitirmeyi garantileyerek tarihinde bir ilk gerçekleştirdi

Stat: Cihangir Stadı

Hakemler: Serkan Şimşek, Serdar Gürpınar, Cenk Aras Özfutu

Cihangir: Dursun Cem, Nurettin, Selçuk, Mikail, Erol, Sercan, Tacettin(Hakan), Ali(Berhan), Yankı(Mehmet), Rahmi, Babacar.

Çetinkaya: Kani, Burak, Mehmet, Cemal, Doğukan(Salih), Osman, Mehmetali, Çağlar, Ramadan(Berkant), Eren, Agoha.

Goller: Dk.10 ve 90+5 Babacar(Cihangir)



Aksa Süper Ligin 28. haftasında lig 2. si Cihangir konuk ettiği play-out hattındaki Çetinkaya’yı 2 – 0 mağlup ederek ligi 2. Sırada bitirmeyi garantiledi.

Maçın başından sonuna kadar oyunu kontrolü altında tutan Cihangir golcüsü Muhittin’in oynamaması karşın Babacar’ın iki golüyle sahadan galip ayrıldı.

Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi Cihangir 10. dakikada gelişen atakta Yankı’nın pasıyla Çetinkaya ceza sahasında topla buluşan Babacar güzel bir vuruşla topu ağlara göndererek skoru 1 – 0 yaptı.

İlk devrede geriye kalan dakikalarda karşılıklı ataklar sonucu değiştirmedi.

İkinci devrede Çetinkaya gol için yüklenmeyi denese de istediği pozisyonları üretemedi.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Cihangir’in kazandığı serbest atışta, Rahmi’nin vuruşunda kaleciden dönen topu Babacar ağlara göndererek skoru belirledi. Cihangir 2 – Çetinkaya 0.

Bu sonuçla Cihangir 61 puanla 2. sırada yer alırken, Çetinkaya 23 puanla 12. sıraya geriledi.

