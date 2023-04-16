Cihangir, kupanın acısını GG’den çıkardı

Cihangir, hafta içinde kupa yarı finalinde aldığı mağlubiyetinin acısını konuk ettiği Gençlik Gücü’nü 4 - 0 mağlup ederek çıkardı

Stat: Cihangir Stadı

Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Mehmet Ekşici, Cenk Aras Özfutu.

Cihangir: Dursun Cem, Nurettin(Ozan), Selçuk, Mikail, Erol, Berhan(Tacettin), Hakan, Yankı(Ali Öztürk), Rahmi, Muhittin, Babacar(Mehmet).

China B. Gençlik Gücü: Emre, Turgut(Emre Çam), Rifat, Sezgin(Hasan), Aşkın, Ali, Mahmut, Erin, Ümitcan(Murat), İbrahim, Özgür Ongun.

Goller: Dk. 16 ve 35 Babacar, Dk. 55 Yankı, Dk. 80 Muhittin(Cihangir)



Aksa Süper Ligin 26. Haftasında lig ikincisi Cihangir ile play-out hattı içindeki China Bazaar Gençlik Gücü arasında Cihangir Stadı’nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi Cihangir rahat bir oyun sonrasında 4 – 0 mağlup ederek hafta içinde kupada aldığı mağlubiyetin moral bozukluğunu üzerinden attı.

Karşılaşmaya iyi başlayan ve maç boyunca oyun kontrolü elinde tutan Cihangir oldu.

Dk. 16 Cihangir atağında Gençlik Gücü ceza sahasında yapılan ortada Babacar topu kafayla ağlara göndererek skoru 1 – 0 yaptı.

Dk. 35 Yine sahneye çıkan Cihangir’in golcü ismi Babacar takımının ve kendisinin ikinci golünü atarak skoru 2 -0 yaptı. Bu gol ilk devrenin de skoru oldu.

İkinci devreye de iyi başlayan Cihangir 55. Dakikada Yankı’nın ayağından bulduğu golle fark üçe çıktı.

Dk.80 Cihangir atağında Gençlik Gücü ceza sahası önünde topla buluşan Muhittin güzel bir vuruşla topu ağlara göndererek maçın skorunu belirledi. Cihangir 4 –C.B. Gençlik Gücü 0.

Bu sonucun ardından Cihangir puanını 57 yaparken, Gençlik Gücü 19 puanda kalarak 14. sıraya geriledi.

