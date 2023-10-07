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Cihangir, kayıpsız ilerliyor

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İlk 2 haftayı kayıpsız geçen zirvenin güçlü ekibi Cihangir ligin dişli takımlarından Alsancak Yeşilova’yı deplasmanda 84.dakikada kazandığı penaltı golü ile mağlup ederek 3.hafta sonunda 9 puana ulaştı. Yeşilova’da Hamis 87.dakikada kırmızı kart gördü

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Cihangir, kayıpsız ilerliyor
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Stat: Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı
Hakemler: Fehim Dayı, Sertan Aşkın, Burak Yiğit
Alsancak Yeşilova; Dursun Cem Ateş, Memduh, Fidelis, Bill Mehmet, Gökhan, Yakup, (80' Hamis), Halil, Abdullah, (74' Yiğitcan), Mehmet Tekin, Fatih, Marcel
Cihangir: Yunus, Berkem, İbrahim Karadal, Selçuk, Çağrı, Sercan, Berhan, (62' Nurettin), Yankı, (80' Engin), Meye, Babacar, Muhittin
Gol: Dk 84 Muhittin(Pen) (Cihangir)
 
Aksa Süper Lig’in 3. Haftasında üst sıraları hedefleyen Cihangir ile alt sıralardan uzak kalmak isteyen Yeşilova arasındaki mücadeleyi Cihangir maçın son periyodunda kazandığı penaltıyı Muhittin’le gole çeviren 1 – 0 kazandı.
10': Gelişen Cihangir atağında Muhittin ceza sahası dışından sert vurdu. Kaleci Cem çıkardı.
35': Cihangir 'de kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Muhittin köşeye vurdu. Top barajda iyi yükselen Bill Mehmet 'e çarparak dışarı çıktı.
39': Yeşilova atağında Fidelis ortaladı. Marcel 'in kafa vuruşu kaleci Yunus'ta kaldı.
45+1': Cihangir atağında Çağrı ortaladı. Meyer müsait pozisyonda vurdu. Top yandan auta çıktı.
56': Fatih Parlak'ın ortasında Yakup sağ çaprazdan müsait durumda vurdu. Top üstten auta çıktı.
73': Yeşilova atağında Fatih'in pasında topla buluşan Marcel sert vurdu ancak top üstten auta çıktı.
84': Ceza alanı içinde sağ köşede Babacar ile Gökhan 'ın girdiği ikili mücadelede Babacar yerde kaldı. Karar penaltı olunca topun başına geçen Muhittin topu ağlara gönderdi 0-1.
87': Sarı kartı olan Hamis, kendisine yapılan faul sonrası topu alıp oyunu başlatmak isterken rakibini itince ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
 
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