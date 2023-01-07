banner875
banner885
Pile, Akova’dan şen döndü
Pile, Akova’dan şen döndü
54 0
Atletizmde Atlamalar, Atmalar ve Sprint Şampiyonası tamamlandı
Atletizmde Atlamalar, Atmalar ve Sprint Şampiyonası tamamlandı
10 0
 
Bülent Ersoy, hayatının filmi için anlaştı
Bülent Ersoy, hayatının filmi için anlaştı
38 0
Yaşinses Yeşilova’ya, Aksel Karşıyaka’ya gitti
Yaşinses Yeşilova’ya, Aksel Karşıyaka’ya gitti
43 0
Aslan evinde fire vermedi
Aslan evinde fire vermedi
23 0
ABD Temsilciler Meclisi'nde seçim krizi: 3'üncü turda da sonuç çıkmadı
ABD Temsilciler Meclisi'nde seçim krizi: 3'üncü turda da sonuç çıkmadı
36 0
DAÜ uzatmada kazandı
DAÜ uzatmada kazandı
30 0
banner878

Cihangir kaleye takviye yaptı

banner476

banner825
Cihangir kaleye takviye yaptı
Aksa Süper Lig'in ilk yarısını ikinci sırada bitiren Cihangir kalesine takviye yaptı.
Cihangir, Doğan Türk Birliği'nden kaleci Dursun Cem Ateş'i kiralık olarak renklerine bağladığını açıkladı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.