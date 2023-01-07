Cihangir kaleye takviye yaptı

Aksa Süper Lig'in ilk yarısını ikinci sırada bitiren Cihangir kalesine takviye yaptı.
Cihangir, Doğan Türk Birliği'nden kaleci Dursun Cem Ateş'i kiralık olarak renklerine bağladığını açıkladı.
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