Çetinkaya, Agoha’yla nefes aldı

Aksa Süper Ligin 27. Haftasının açılış maçında Çetinkaya konuk ettiği Lefke’yi golcü oyuncusu Agoha’nın attığı iki golle 2 -1 mağlup ederek play-out hattından uzaklaşmak adına önemli üç puanı hanesine yazdırdı

Stat: Atatürk Stadı

Hakemler:OsmanÖzpaşa, Serkan Özdenkci, Cenk Aras Özfutu

Çetinkaya: Kani, Burak, Mehmet, Recep, Berkant, Doğukan, Çağlar, Osman, Cemal, Ramadan, Agoha.

Lefke: İrfan, Aykut, Kaan, Kemal, Yakup, Yılmaz, Okan, Behiç, ChidiAmstrong, Mustafa, Chibuzor.

Goller: Dk. 20 ve 64 Agoha(Çetinkaya) Dk. 45 Okan(Lefke)



Aksa Süper Ligin 27. Haftasının açılış maçında play-out hattında bulunan Çetinkaya ile ligde rahat takımlardan olan Lefke arasındaki karşılaşmada gülen taraf ev sahibi Çetinkaya oldu.

Play-out hattından çıkmak isteyen Çetinkaya’nın şiddetle puana ihtiyacı olması nedeniyle atak başladığı karşılaşmada golü de erken buldu.

20. dakikada gelişen Çetinkaya atağında Lefke ceza sahasında topla buluşan Agoha topu ağlara göndererek skoru 1 – 0 yaptı.

İlk devre bu skorla bitmesi beklenirken Lefke’den Okan güzel bir golle ilk devrenin skorunu 1-1 olarak belirledi.

İkinci devreye yine iyi başlayan Çetinkaya oldu ve 64. dakikada yine Agoha’nın ayağından bulduğu golle 2-1 öne geçti.

Bu dakikadan sonra her iki takımın çabaları gol getirmeyince maç 2-1 Çetinkaya üstünlüğünde tamamlandı.

Bu sonucun ardından Çetinkaya puanını 23 yaparak 11. sıraya yükselirken, Lefke 36 puanla 7. sırada kaldı.

(Foto: Gökhan Kuzu)

