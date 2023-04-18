banner913
banner932
Yeniboğaziçi, Süper Lig kapısını araladı
Yeniboğaziçi, Süper Lig kapısını araladı
36 0
Bir zamanlar Kıbrıs'ın bayramları
Bir zamanlar Kıbrıs'ın bayramları
27 0
 
Döviz rekora doymuyor
Döviz rekora doymuyor
27 0
Koopspor ve Savoy Marmara galip
Koopspor ve Savoy Marmara galip
23 0
Yargıdan 'hukuk' vurgusu
Yargıdan 'hukuk' vurgusu
24 0
Çocuklar, Riverside Otel’de doyasıya eğlenecek
Çocuklar, Riverside Otel’de doyasıya eğlenecek
19 0
Lefkoşa ve Girne Sosyal Sigortalar Dairelerinde yarın uyarı grevi yapılacak
Lefkoşa ve Girne Sosyal Sigortalar Dairelerinde yarın uyarı grevi yapılacak
17 0
banner915

Çetinkaya, Agoha’yla nefes aldı

banner476

Aksa Süper Ligin 27. Haftasının açılış maçında Çetinkaya konuk ettiği Lefke’yi golcü oyuncusu Agoha’nın attığı iki golle 2 -1 mağlup ederek play-out hattından uzaklaşmak adına önemli üç puanı hanesine yazdırdı

banner825
Çetinkaya, Agoha’yla nefes aldı
banner931
Stat: Atatürk Stadı
Hakemler:OsmanÖzpaşa, Serkan Özdenkci, Cenk Aras Özfutu
Çetinkaya: Kani, Burak, Mehmet, Recep, Berkant, Doğukan, Çağlar, Osman, Cemal, Ramadan, Agoha.
Lefke: İrfan, Aykut, Kaan, Kemal, Yakup, Yılmaz, Okan, Behiç, ChidiAmstrong, Mustafa, Chibuzor.
Goller: Dk. 20 ve 64 Agoha(Çetinkaya) Dk. 45 Okan(Lefke)
 
Aksa Süper Ligin 27. Haftasının açılış maçında play-out hattında bulunan Çetinkaya ile ligde rahat takımlardan olan Lefke arasındaki karşılaşmada gülen taraf ev sahibi Çetinkaya oldu.
Play-out hattından çıkmak isteyen Çetinkaya’nın şiddetle puana ihtiyacı olması nedeniyle atak başladığı karşılaşmada golü de erken buldu.
20. dakikada gelişen Çetinkaya atağında Lefke ceza sahasında topla buluşan Agoha topu ağlara göndererek skoru 1 – 0 yaptı.
İlk devre bu skorla bitmesi beklenirken Lefke’den Okan güzel bir golle ilk devrenin skorunu 1-1 olarak belirledi.
İkinci devreye yine iyi başlayan Çetinkaya oldu ve 64. dakikada yine Agoha’nın ayağından bulduğu golle 2-1 öne geçti.
Bu dakikadan sonra her iki takımın çabaları gol getirmeyince maç 2-1 Çetinkaya üstünlüğünde tamamlandı.
Bu sonucun ardından Çetinkaya puanını 23 yaparak 11. sıraya yükselirken, Lefke 36 puanla 7. sırada kaldı.
 (Foto: Gökhan Kuzu)
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.