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Caner Erkin takıma döndü

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Fenerbahçe'de bir süredir takımdan ayrı çalışan Caner Erkin dünkü antrenmana katıldı

Caner Erkin takıma döndü

Disiplinsiz davranışları nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan Caner, çalışmalarını bireysel programla sürdürmüştü.
Kulüp Başkanı Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik heyetin yapacağı görüşmeyle durumu belli olacağı açıklanan Caner, verilen kararla takıma döndü.
Caner, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, takımla çalıştı.
İttifak Holding Konyaspor'da yaşadığı çarpışmanın ardından durumu takip edilen DimitrisPelkas da, takımla çalışmalara geri döndü.
 
 

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Etiketler; #Fenerbahçe
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