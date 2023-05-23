Çamlıbel’in BTM 1 transferleri Ozanköy ve B.Bağcıl’dan

Niyazi Ergülen
İktisatbank BTM 2. Lig’in batı bölgesi ekiplerinden Çamlıbel Spor Kulübü kadrosunu güçlendirdi.
Çamlıbel Kulübü yönetimi BTM 1’den yapılabilecek 3 transfer hakkını BTM 1 şampiyonu Ozanköy ile takipçilerinden B. Bağcıl’dan yaptığı 3 transferle kullandı.
Bostancı Bağcıldan Mustafa Kabişteke ve Ozanköy’den golcü futbolcu Ali Kopça ve tecrübeli defans oyuncusu Murat Erişik’le birlikte BTM 1 oyuncu transferlerini tamamlayan Çamlıbel hedefini grup liderliği olarak belirledi.
Ali Kopça
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