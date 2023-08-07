BTM 2.Lig finalistleri ve U-14 Ligi futbolcuları için transfer süresi uzatıldı



Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) İktisatbank BTM 2.Lig'de finale kalan 6 takım ve devam eden Digiturk U14 Ligi'nda forma giyen futbolcularla ilgili açıklama yaptı.

Açıklama şöyle;

"Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun aldığı kararla 11 Ağustos 2023 Cuma günü biteceği duyurulan Serbest Transfer ve Bonservisli Transfer işlemlerinin sadece İktisatbank BTM 2.Lig’de final oynama hakkı elde eden 6 takımda oynayan futbolcular için 16 Ağustos 2023 Çarşamba gününe kadar uzatıldığını, ayrıca halen devam eden ve 1 Eylül 2023 tarihinde sonlanacak olan Digiturk Kıbrıs U14 Ligi’ndeki takımların futbolcuları için Serbest Transfer ve Bonservisli Transfer işlemlerinin 8 Eylül 2023 tarihine kadar uzatıldığını bildiririz."

