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BTM 2.Lig finalistleri ve U-14 Ligi futbolcuları için transfer süresi uzatıldı

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BTM 2.Lig finalistleri ve U-14 Ligi futbolcuları için transfer süresi uzatıldı

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BTM 2.Lig finalistleri ve U-14 Ligi futbolcuları için transfer süresi uzatıldı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) İktisatbank BTM 2.Lig'de finale kalan 6 takım ve devam eden Digiturk U14 Ligi'nda forma giyen futbolcularla ilgili açıklama yaptı.
Açıklama şöyle;
"Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun aldığı kararla 11 Ağustos 2023 Cuma günü biteceği duyurulan Serbest Transfer ve Bonservisli Transfer işlemlerinin sadece İktisatbank BTM 2.Lig’de final oynama hakkı elde eden 6 takımda oynayan futbolcular için 16 Ağustos 2023 Çarşamba gününe kadar uzatıldığını, ayrıca halen devam eden ve 1 Eylül 2023 tarihinde sonlanacak olan Digiturk Kıbrıs U14 Ligi’ndeki takımların futbolcuları için Serbest Transfer ve Bonservisli Transfer işlemlerinin 8 Eylül 2023 tarihine kadar uzatıldığını bildiririz."
 
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