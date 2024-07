BTM 2 Final yolu eşleşmeleri belli oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig’de yarı final kuraları çekildi. Yarı Final karşılaşmaları 21 Temmuz 2024 Pazar günü oynanacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig’de grup maçları tamamlandı. Finallere kalan ekipler belli oldu. Buna göre 7 grupta toplam 16 takım adını yarı final turuna yazdırmayı başardı. Yarı Final ve Final eşleşmeleri dün saat 14.30’da KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda çekilen kurayla belli oldu. Her iki tur da tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak. Yarı Final maçları seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak.

SERİ BAŞI TAKIMLAR EV SAHİBİ

Tamamlanan grup maçlarının ardından; 1. Grup lideri Amaara Gaziveren SK, 2. Grup lideri Eurocoast Sadrazam Kayalar SK, 3. Grup lideri Ağırdağ Boğaz TSK, 4. Grup lideri Aslanköy GSD, 5. Grup lideri Evleksiz Uni. Güvercinlik İYSK, 6. Grup lideri Serdarlı GB, 7. Grup lideri Çalıkuşu Grup Yedikonuk SK ve tüm grupların en iyi ikincisi 1. Grup ikincisi Doğancı SK Yarı Final etabına seri başı olarak katılacak ve karşılaşmaları kendi sahalarında oynayacak.

GRUP İKİNCİLERİ VE EN İYİ ÜÇÜNCÜLER DEPLASMANA GİDECEK

Seri başı takımların rakipleri ise; 2. Grup ikincisi Çamlıbel SKD, 3. Grup ikincisi Taşkent TSK, 4. Grup ikincisi Kırıkkale TSK, 5. Grup ikincisi Pergama SD, 6. Grup ikincisi Ötüken TKOSK, 7. Grup ikincisi Sun Republic Yarköy PGSK ile tüm grupların en iyi üçüncüleri olarak grup maçlarını noktalayan 4. Grup üçüncüsü Dilekkaya ASK ve 7. Grup üçüncüsü Ergazi GSK oldu.

DİLEKKAYA ASK EN CENTİLMEN TAKIM OLARAK FİNALLERDE

En iyi üçüncü sıralamasında 4 grupta eşit puana sahip 4 takımın olması sebebiyle lig statüsü doğrultusunda en centilmen takım olarak Dilekkaya ASK üstün sayılarak adını en iyi üçüncüler arasına yazdırmayı başardı. T. Ersalıcı Tepebaşı SK, Bahçeli SK, Boğaziçi SK ve Dilekkaya ASK takımları gruplarını 19’ar puanla tamamlarken rakiplerine göre daha az sarı ve kırmızı kart gören Dilekkaya ASK takımı final etabında oynamaya hak kazandı.

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Yarı Final karşılaşmaları şöyle:

Eurocoast Sadrazam Kayalar SK - Ergazi GSK

Aslanköy GSD - Ötüken TKOSK

Çalıkuşu Grup Yedikonuk SK - Kırıkkale TSK

Evleksiz Uni. Güvercinlik İYSK - Çamlıbel SKD

Serdarlı GB - Pergama SD

Ağırdağ Boğaz TSK - Sun Republic Yarköy PGSK

Doğancı SK - Taşkent TSK

Amaara Gaziveren SK - Dilekkaya ASK

FİNAL EŞLEŞMELERİ

Eurocoast Sadrazam Kayalar SK / Ergazi GSK galibi - Aslanköy GSD / Ötüken TKOSK galibi

Çalıkuşu Grup Yedikonuk SK / Kırıkkale TSK galibi - Evleksiz Uni. Güvercinlik İYSK / Çamlıbel SKD galibi

Serdarlı GB / Pergama SD galibi - Ağırdağ Boğaz TSK / Sun Republic Yarköy PGSK galibi

Doğancı SK / Taşkent TSK galibi - Amaara Gaziveren SK / Dilekkaya ASK galibi