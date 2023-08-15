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BRT 60.Yıl Süper Kupa finali 15 Eylül'de oynanacak

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BRT 60.Yıl Süper Kupa finali 15 Eylül'de oynanacak
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen ve bu yıl Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun (BRTK) 60. kuruluş yıldönümü olması sebebiyle BRT 60. Yıl Süper Kupa adıyla oynanacak olan final maçı 15 Eylül 2023 Cuma akşamı saat 20.00'de Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanacak. AKSA Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Mağusa Türk Gücü ile Northernland Kıbrıs Kupası'nı müzesine götürmeyi başaran Türk Ocağı Limasol arasında oynanacak olan karşılaşma 2023-2024 sezonunun ilk resmi müsabakası olacak. 
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