Birbirilerini üzmediler

Stadyum: Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı
Hakemler: İsmail Ercan, Burak Yiğit, Emir Turalı
Hamitköy:Mahmut Demirgan, Salih Adakan, Hasan Tulum, Mahmut Polat (82.Dk Taner), Salih Sakallı, Süleyman, Altan (78.Dk Cemre), Kemal, Serhat, Sinan, Ersan
GHE:Burak, Ayden, Mahmut Erkan, Kenan (46.Dk Soyer), Mustafa Yıldırım, Mustafa Yaşar (87.Dk Barış), Mehmet Korkmaz (80.Dk Eşref), Sezgin, Mehmet Erfinike (56.Dk AhmetGüliçli), Sezer, Mustafa Avcı
Goller: 41.Dk (P) Altan (Hamitköy)- 57.Dk Sezer (GHE)
Birinci Ligin 4. Hafta karşılaşmasında Hamitköy, Girne Halk Evi’ni, Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda konuk etti.
Maçın ilk devresinde daha etkili olan taraf, Hamitköy idi. Ancak iyi kapanan Girne Halk Evi rakibine az pozisyon verdi. Maçın ilk devresi Kemal Barbet’e yapılan hareketten kazanılan penaltı vuruşunu Altan Çocuk gole çevirdi. 1 – 0
İkinci devreye Girne Halk Evi daha etkili başlarken, Hamitköy’ün oyunda dengeyi kurduğu anlarda Kemal Barbet’in neden olduğu frikikte Sezer topu köşeden ağlara gönderdi. 1 – 1
Geriye kalan bölümde iyi kapanan Girne Halk Evi, Hamitköy’e az pozisyon verdi. Maç ise 1 – 1 berabere tamamlandı.
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