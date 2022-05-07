Bıldırcın attı, Esentepe play-off’a kaldı

Aksa 1. Lig’in son haftasında Esentepe konuk olduğu Yeni Boğaziçi’nin genç yeteneği Hüseyin Deynekli’nin golüyle 1-0 mağlup ederek play-off’a kalmayı başardı

Stad: Yeni Boğaziçi Mehmet Ergün Stadı

Hakemler: Serhan Şimşek, Şahin Coşkun, Ali Akçınar

Yeni Boğaziçi: Remzi, Ali, Derviş,Mehmet(Hüseyin), Burçin, Çağrı, Mehmet Çağakan, Hasan(Berkem), Mehmetali(Tolga), Mustafa, Ramadan(Hüseyin Şeref), Cemil(İsmail).

Esentepe: Onur, Okan, Emre(Hüseyin Ermiş), Mahmut(İlyas(Şenol), İsmet(Emek), Mustafa, Salih, Devran, Hüseyin Deynekli, Semih, Eser Kan(Tuğra).

Gol: Dk. 82 Hüseyin Deynekli(Esentepe)



Aksa 1. Lig’in 30. Haftasında play-off oynamak isteyen Esentepe konuk olduğu Yeni Boğaziçi’nin zor da olsa 1-0 kazanarak Dörtyol’un mağlup olması sonucunda play-off oynama şansını kazandı.

Maça her iki takımda kontrollü başlaması nedeniyle, özellikle ilk devre takımlar pozisyon üretmekte zorlandı.

Dk. 43 Esentepe’nin sağ kanattan gelişen atağında topla buluşan Hüseyin Deynekli, hızla Y.Boğaziçi ceza alanına ilerleyerek boşta bulunan Eser’i topla buluşturdu. Eser bir anda kaleci remzi’yle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı , ancak kaleci Remzi topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.

İlk devre 0-0 tamamlandı.

İkinci devreye yine takımlar kontrollü başlarken Esentepe aradığı golü maçın son bölümünde buldu.

Dk. 82 Hızlı gelişen Esentepe atağında Emek’in pasıyla Yeni Boğaziçi ceza alanında topla buluşan Hüseyin Deynekli (Bıldırcın) güzel bir vuruşla topu ağlara göndererek skoru 0-1 yaptı.

Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç Y.Boğaziçi 0 – Esentepe 1 şeklinde tamamlandı. Bu sonucun ardından Esentepe 47 puanla ligi 6. sırada tamamlayarak play-off oynama şansı elde etti.