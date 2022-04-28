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Beşiktaş'ta Umut Meraş şoku

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Beşiktaş, Umut Meraş’ın sol uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama bulgularına rastlandığını açıkladı

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Beşiktaş'ta Umut Meraş şoku
Beşiktaş'ın sol beki Umut Meraş, sakatlık problemiyle boğuşuyor.
Son olarak Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa karşısında ter döken Milli futbolcunun ağrı hissetmesi üzerine çekilen MR'da, oyuncunun sol uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama bulgularına rastlandı.
Tecrübeli oyuncunun YukatelKayserispor karşısında forma giyemeyeceği bildirildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbol Takımımızın Spor Toto Süper Lig’de Kasımpaşa ile oynadığı maçın ardından sol uyluk iç kısmında ağrı tarifleyen futbolcumuz Umut Meraş, Acıbadem Fulya Hastanesi’nde MR görüntülemesinde geçmiş, oyuncumuzun sol uyluk iç adalesinde (adduktorlongus) gerilme ve kanama bulgularına rastlanmıştır.
Umut Meraş’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
Umut Meraş, bu sezon çıktığı 29 maçta 2 asist yaptı.
 
 
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