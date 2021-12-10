banner583
banner753
Kentin göbeğinde bubi tuzağı gibi kazık
Kentin göbeğinde bubi tuzağı gibi kazık
24 0
YDÜ zirveye yerleşti: 80-56
YDÜ zirveye yerleşti: 80-56
6 0
 
Kediler bile artık ciğer yiyemeyecek
Kediler bile artık ciğer yiyemeyecek
52 0
Sanayi bölgesi sakinlerinin duyarsızlığı
Sanayi bölgesi sakinlerinin duyarsızlığı
21 0
Trodos'a yılın ilk karı düştü
Trodos'a yılın ilk karı düştü
21 0
Ayçiçek yağı, gram altınla yarışıyor
Ayçiçek yağı, gram altınla yarışıyor
87 0
KKTC’nin yakıt ithalatı %108’lik artışla ikiye katlandı
KKTC’nin yakıt ithalatı %108’lik artışla ikiye katlandı
65 0
banner661
banner726

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları

banner476

Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş’ta yeni teknik direktör için arayışlar sürüyor. Siyah-beyazlı ekibin Daniel Farke ve JesseMarsch ile görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi

banner714
Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları
banner721
Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasından sonra gözler yönetime çevrildi. Yönetimin, yeni teknik adamı Pazartesi gününe kadar İstanbul’a getirmesi bekleniyor.
Önceliğini yabancı teknik direktöre veren Beşiktaş’ta SlavenBilic ve Edin Terzic isimleri gündeme geldi.
Terzic’inBorussiaDortmund’tan ayrılmak istememesi, Bilic’in de BeijingGuoan ile devam eden kontratı görüşmelerin önünü tıkadı.
Beşiktaş yönetimi, bu gelişmeler üzerine Daniel Farke’ye yöneldi. Alman teknik adam, Norwich City'yi 2 kez Premiere Lig'e çıkardı.
Gündemdeki ikinci aday ise JesseMarsch. Son olarakLeipzig’te görev yapan Birleşik Amerikalı teknik adam ile görüşmeler sürüyor.
YukatelKayserispor karşılaşmasında Beşiktaş'ın başında alt yapı antrenörlerinden Önder Karaveli olacak.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.