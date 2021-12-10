Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları

Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş’ta yeni teknik direktör için arayışlar sürüyor. Siyah-beyazlı ekibin Daniel Farke ve JesseMarsch ile görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi



Önceliğini yabancı teknik direktöre veren Beşiktaş’ta SlavenBilic ve Edin Terzic isimleri gündeme geldi.

Terzic’inBorussiaDortmund’tan ayrılmak istememesi, Bilic’in de BeijingGuoan ile devam eden kontratı görüşmelerin önünü tıkadı.

Beşiktaş yönetimi, bu gelişmeler üzerine Daniel Farke’ye yöneldi. Alman teknik adam, Norwich City'yi 2 kez Premiere Lig'e çıkardı.

Gündemdeki ikinci aday ise JesseMarsch. Son olarak

YukatelKayserispor karşılaşmasında Beşiktaş'ın başında alt yapı antrenörlerinden Önder Karaveli olacak.

Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasından sonra gözler yönetime çevrildi. Yönetimin, yeni teknik adamı Pazartesi gününe kadar İstanbul’a getirmesi bekleniyor.Önceliğini yabancı teknik direktöre veren Beşiktaş’ta SlavenBilic ve Edin Terzic isimleri gündeme geldi.Terzic’inBorussiaDortmund’tan ayrılmak istememesi, Bilic’in de BeijingGuoan ile devam eden kontratı görüşmelerin önünü tıkadı.Beşiktaş yönetimi, bu gelişmeler üzerine Daniel Farke’ye yöneldi. Alman teknik adam, Norwich City'yi 2 kez Premiere Lig'e çıkardı.Gündemdeki ikinci aday ise JesseMarsch. Son olarak Leipzig’te görev yapan Birleşik Amerikalı teknik adam ile görüşmeler sürüyor.YukatelKayserispor karşılaşmasında Beşiktaş'ın başında alt yapı antrenörlerinden Önder Karaveli olacak.