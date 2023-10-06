Beşiktaş seçime gidiyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Lugano mağlubiyeti, Beşiktaş'ta taşları yerinden oynattı. Teknik direktör Şenol Güneş ile yollar ayrılırken, yönetim de olağanüstü kongre kararı aldı

Beşiktaş'ta Lugano mağlubiyeti büyük bir sarsıntı yaşanmasına neden oldu. Taraftarlar, karşılaşma sonrası stadı uzun süre terk etmeyerek başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi istifaya davet etti.

Maç sonrasında önce Çebi ve yönetim toplandı. Sonrasında Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Şenol Güneş, statta bir araya geldi.

Beşiktaş Başkanı Çebi, deneyimli teknik adamla görüşmesinin ardından yönetim kuruluyla bir durum değerlendirmesi daha yaptı. Yaşanan gelişmeler, saatler sonra kamuoyuna duyuruldu.

"KAN DEĞİŞİKLİĞİNE İHTİYAÇ OLDUĞU..."

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Şenol Güneş ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan bilgilendirmede, "Lugano maçının ardından Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye, Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda bir kan değişikliğine ihtiyaç olduğunu, kulübümüzün ve takımımızın önünü açmak adına alınacak her türlü karara saygı duyacağını ifade eden teknik direktörümüz Şenol Güneş, görevinden ayrılmıştır" ifadesi kullanıldı.

EN GEÇ ARALIK AYINDA SEÇİMLİ KONGRE KARARI...

Bu açıklamadan birkaç dakika sonra da yönetimin kongreye gitme kararı aldığı bilgisi kulüp tarafından paylaşıldı.

Açıklamada, yönetim kurulunun aldığı karar şu ifadelerle duyuruldu:

"Yönetim kurulumuz, en geç aralık ayının başında olmak üzere olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı düzenleme kararı almıştır. Olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının hangi tarihte gerçekleştirileceği, önümüzdeki hafta düzenlenecek basın toplantısında ilan edilecektir."

