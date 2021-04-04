Beşiktaş, Kasımpaşa’ya takıldı

Süper Lig'de Kasımpaşa sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü 19. dakikada Aytaç Kara attı.

Kasımpaşa 56. dakikada Thelin'in kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.

Fenerbahçe ile berabere kalan siyah beyazlılar, Kasımpaşa'ya deplasmanda yenilerek üst üste ikinci maçında da puan kaybı yaşadı. 64 puanda kalan Beşiktaş, ikinci sıradaki Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada fırsatı değerlendiremedi.

Sahadan 3 puanla ayrılan Kasımpaşa ise 5 hafta sonra galip gelerek puanını 34'e yükseltti.



