Barkın Miracle Karşıyaka’da

Miracle Değirmenlik takımı Barkın Özaşık’ın bonservisini Küçük Kaymaklı’dan alarak oyuncuyu Miracle Karşıyaka’ya kiraladı.
Bugün gerçekleşen transfer sonrasında, Miracle Karşıyaka takımı Erdoğan Nay ve Ahmet Hatay’dan sonra Barkın Özaşık’ı da kadrosuna dahil etmiş oldu.
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