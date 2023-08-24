Bahtıkara: Mücadeleci bir takım olacağız

Dumlupınar teknik direktörü Evren Bahtıkara, “Yeni sezonda Dumlupınar takımının hedefi sahada koşan ve mücadeleyi hiç bırakmayan, kolay maç vermeyen bir takım olmak” diyerek bu doğrultuda çalıştıklarını belirtti

Necati KÜLAHLILAR

Süper lig ekiplerinden Dumlupınar yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni sezon hazırlıkları ve hedefleriyle ilgili gazetemize açıklamada bulunan Ypnpaş Dumlupınar Teknik Direktörü Evren Bahtıkara mücadeleci bir takım yaratmak istediklerini ifade etti.

Evren Bahtıkara, “Yeni sezonda Dumlupınar takımının hedefi sahada koşan ve mücadeleyi hiç bırakmayan, kolay maç vermeyen bir takım olmak. Mücadeleci bir takım olacağız. Bunun için de çalışmaları sürdürüyoruz. Maçtan maça eksikliklerimizi görüp her geçen gün doğruları yapmaya çalışıyoruz. Lig başlayana kadar hazırlık maçlarına devam edeceğiz” dedi.

