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Antalyaspor adını finale yazdırdı

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenen Fraport TAV Antalyaspor, finale yükseldi ve Beşiktaş'ın rakibi oldu

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Antalyaspor adını finale yazdırdı

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fraport TAV Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenerek finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu. Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Podolski ve 82. dakikada Hakan Özmert kaydetti.
Antalyaspor, Türkiye Kupası'nda 21 yıl sonra finale yükseldi.
 

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Etiketler; #Antalyaspor #Ziraat Türkiye Kupası
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