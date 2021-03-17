Antalyaspor adını finale yazdırdı

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fraport TAV Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenerek finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu. Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Podolski ve 82. dakikada Hakan Özmert kaydetti.
Antalyaspor, Türkiye Kupası'nda 21 yıl sonra finale yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenen Fraport TAV Antalyaspor, finale yükseldi ve Beşiktaş'ın rakibi oldu
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fraport TAV Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenerek finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu. Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Podolski ve 82. dakikada Hakan Özmert kaydetti.